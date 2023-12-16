Майже всі кішки під час гри у м'яч встановлюють свої правила та приносять певні предмети лише конкретним людям. Про це свідчить аналіз, проведений британськими вченими, пише The Guardian.

У дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, взяли участь 924 власники 1154 кицьок. Більшість респондентів (94%) заявили, що їхні вихованці самі починали грати в "принеси м'яч" без їхньої ініціативи, а потім починали встановлювати правила.

Є у котів і свої улюблені іграшки, наприклад, кулеобразні предмети - дрібнички, зім'яті шматочки паперу, і навіть косметика.

Деякі коти приносили лише один конкретний тип предметів, мали "улюблену" людину для гри або були готові до гри лише у певний час дня.

Психологи відзначають, що коти мають репутацію незалежних і відсторонених істот, але це не означає, що вони не спілкуються зі своїми власниками. Просто вони диктують власні правила взаємодії і воліють грати на своїх умовах:

Відчуття контролю з боку кішки може бути корисним для її благополуччя та стосунків із власником та кішкою. Ми порадили б господарям бути сприйнятливими до потреб свого вихованця і реагувати на її переваги в грі - не всі кішки захочуть грати в м'яч, але якщо вони захочуть, то, швидше за все, у них буде свій особливий спосіб робити це.

Нагадаємо, раніше найрозумніша у світі кішка потрапила до Книги рекордів Гіннеса.