26 постраждалих. Майже всі у лікарні. Шестеро у важкому стані та двоє критичних - так вчора завершилося засідання сесії в одному із сіл Закарпаття. Депутат прийшов вирішувати сесійні питання з гранатами. І просто під час дискусії зірвав чеку і кинув боєприпаси людям під ноги.

Які мотиви? Чому зважився на такий вчинок? Наша кореспондентка на Закарпатті Мар'яна Мартин зібрала увесь фактаж.

Так розпочалося засідання сесії Керецьківської сільської ради, що на Закарпатті. Депутати розглядали бюджет на 24-ий рік. Дискутували... Слово взяв депутат Батрин - він сварився з колегами, через заплановану надбавку та премію для сільського голови. А ще начебто просився на посаду секретаря ради. Згодом вийшов, а от повернувся у сесійну залу з гранатами.

Вибухи, дим і крики. Звук почули далеко на вулиці. Люди кинулися на допомогу у селищну раду. Рятували постраждалих всім селом.

Володимир Пап'янош - житель села Керецьки:

Здоровому чоловікові в голову не прийде таке зробити, розумієте.

Кабінет Михайла - медика екстренки знаходиться на 3-му поверсі будівлі сільради. Буквально за хвилину після вибуху він уже був у залі засідань.

Михайло Федикович - фельдшер екстренної медичної допомоги:

Ми звук зриву гранат почули й зразу побігли. Ми не чекали ні виклику, нічого. Я віз важкохворих. У важкому стані, один дуже важкий. Осколочна травма голови, другий має перелом гомілок обох з крововтратами. Ну і третя хвора має осколочні травми.

У приміщенні від вибуху повилітали вікна. Підлога повністю закривавлена. Поранених виносили один за одним. Стільки машин спецслужб у цьому гірському селі на Закарпатті ще не бачили. 26 порених. Часу на транспортування в обласний центр в екстренників не було. Їх всіх доставляли до Свалявської міської лікарні. Такого навантаження тут теж не очікували. Але лікарям вдалося зробити неможливе.

Олександр Фізер - в.о. директора Свалявської міської лікарні:

Один із цих постраждалих перенаправлений на лікування у Мукачево. В лікарні - 20 пацієнтів, 6 з них - у важкому стані, 2 - в критичному. Проведено ряд обстежень, ряд операцій, лікарі роблять все можливе Травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З 6 кінцівок, які були під загрозою, п'ять врятували, одну довелося забрати.

Лікарню охороняє поліція. Відвідувачів пускають тільки з дозволу головного лікаря. Пані Яна привезла речі подрузі, постраждалій депутатці.

Яна - подруга постраждалої:

Вона в дуже великому шоці, в шоковому стані, ми всі - в шоковому стані. Сильно посічені ноги осколками, поки чекаємо, що скажуть лікарі.

На місці події довго працювали правоохоронці, піротехніки. Шоковані селяни теж кучкуються неподалік будівлі. Батько голови села - пан Михайло - в момент вибуху був удома. Одразу прибіг сюди. Каже, як побачив обличчя свого сина, мало не втратив свідомість.

Михайло Мушка - батько голови Керецьківської ОТГ:

Нога в нього розірвана, дуже багато крові. З лиця дуже кров текла.

Батько каже, його син неодноразово мав проблеми із підривником.

Михайло Мушка - батько голови Керецьківської ОТГ:

Добивався до влади. Я давно поняв, що хоче захопити рейдерським способом. Постійно тероризував, знаходив усякі причини.

Михайло Мушка - голова Керецівської громади. Йому сорок років. До 2019 року працював на різних посадах в ДСНС. У березні 2021 року його затримували на хабарі від підприємців за розміщення тимчасових споруд.

Що ж відомо про Сергія Батрина? 1969 року народження, мешкає в селі Кушниця, колись займався пасажирськими перевезеннями й неодноразово критикував місцеву владу.

Сергій Батрин - депутат Керецьківської сільради:

Написали-подзвонили, що в Кушниці вже 5 рік нема води. Ніхто не звертає увагу. Як кажу: звертайтесь до старости. То люди кажуть: до кого звертатися, якщо він за три роки нічого не зробив.

Депутат-підривник у важкому стані, але у медиків оптимістичні прогнози. Чого не скажеш про прогнози щодо його подальшого життя - кажуть правоохоронців.

Анна Дан - речниця ГУ НПУ в Закарпатській області:

Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, і боєприпасами, і вибуховими речовинами, окрім цього СБУ розслідуватиме цю подію як теракт, тобто вони кваліфікують цю подію за ч. 1 ст. 258 ККУ.

Батрину загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Як згодом виявилося, депутат готувався до свого вчинку заздалегідь. Вдома у нього знайшли передсмертну записку. У якій написав, що може не вижити.