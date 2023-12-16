Ризикують сапери, адже теорія не завжди збігається з практикою.

174 тисячі квадратних кілометрів. Це площа замінованої території України. За словами заступника начальника Головного управління протимінної діяльності, Олега Шуварського, рф грубо порушує закони міжнародного гуманітарного права. Окупанти мінують дороги, якими пересуваються не лише військові, а й цивільне населення.

Нині розмінування триває на деокупованих територіях. Вибухонебезпечні предмети знаходять у житлових будинках та домашніх господарствах. До яких хитрощів вдається ворог та чи можна працювати на випередження? Своїм бойовим досвідом поділилися чернівецькі сапери.

Перед нами зброя російської федерації, яка вже використана, це безпечна зброя, тубуси. Це у нас "Ураган", ви вже бачите чисто скелет. Це РПГ-30, до речі, нова російська зброя.

Вже 6 років Артем Ситник працює у Нацполіції. Напередодні повномасштабного вторгнення, чоловік вирішив перевестись до вибухотехнічного підрозділу.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області:

Не можна сказати, що це чисто робота, професія. Ти вийшов, виконав бойову якусь задачу, прийшов і забув. Все одно ти обдумуєш і навіть приносиш це додому.

Перше відрядження до Харківської області чоловік пам'ятає дуже чітко, адже умови були екстремальні.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області:

Вересень місяць, населений пункт Козача Лопань, півтора кілометра від кордону росії. На той момент вони ще обстрілювали цей населений пункт.

А потім двічі вдалось побувати на Херсонщині. І там довелося побачити пастки, які полишали росіяни.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області:

Був такий короб від боєприпасів, на жаль, наші люди використовують ці короби для печі чи будують там щось. Але вони замінували цей ящик, набили туди пластину, набили туди металевих уламків і поставили його на відкриття.

Тоді минулося без жертв. Проте Артему довелося спостерігати, як за мить від загибелі були діти.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області:

Зайшовши в будинок, я бачу боєприпас, який надзвичайно небезпечний і кажу: а як він тут? Прилетів і тут знаходиться. Я кажу: його хтось торкався? Так, дитина гралася дві години назад.

Ризикують і самі сапери, адже теорія не завжди збігається з практикою. Та й доводиться стикатися із незнайомою вибухівкою.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області:

На жаль, дуже багато є мін російських, про яких книжки ще не написані.

Та найважче для Артема - це залишати вдома свою сім'ю. Анна - прикордонниця, розповідає: саме військова справа познайомила її з чоловіком.

Анна Ситник, дружина Артема:

Ми працюємо в різних службах. У нас кардинально різні напрямки. Переживання завжди є, адже їде рідна людина. Я ніби знаю, куди він їде, але всі свої нюанси відрядження він розповідає по приїзду.

Проте найбільше з відряджень Артема чекає трирічний син.

Артем Ситник, інспектор вибухотехнічної служби в Чернівецькій області: