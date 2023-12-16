У Лондоні прийняли 28 українських дітей, які втратили одного з батьків на війні. Їм показали знаменитий Стоунхендж та Букінгемський палац, а ще покатали Темзою. Усе це організували з допомогою української діаспори в Британії. Як все пройшло - бачила наша спецкореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька.

Втомлені, але щасливі вони повертаються із поїздки до Оксфорда. Це їхній останній вечір у таборі. Після короткого відпочинку - збори на сеанс психотерапії.

Ця вправа добре допомагає під час тривожності, знервованості чи роздратування. Усі ці діти - живуть в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тож у постійному стресі через сигнали тривоги та повітряні атаки.

Ірина Чорнова, практична психологиня, волонтерка:

Вночі діти прокидалися, бо тут гвинтокрил літає періодично, мені самій було некомфортно, потрошки-потрошки діти адаптувалися. Це говорить про те, що все-таки адаптація відбувається. Головне, організувати безпечне середовище, і в цьому безпечному середовищі ми всі будемо лікуватися, терапевтуватися, одужувати.

Крім того, кожен тут має особисту травму. У когось - батько загинув у бою, у когось - залишився інвалідом, а в когось - зник безвісти. Тато Дарії пішов на війну одним із перших. Ще у 2014-му. Вже три роки, як його немає.

Дарія Токар учасниця табору з міста Суми:

Я з дитинства мріяла потрапити в Лондон, мене з дитинства вражав Біг-Бен, вражала ця архітектура, і я не думала, що зможу колись потрапити сюди, бо Лондон - це ж взагалі інший світ, але я тут, на жаль, дуже дорогою ціною.

Відкритися та виговоритися тут, у цьому колі, їм набагато легше. Бо не потрібно пояснювати свій біль.

Святослав Крупа, виховник табору з Тернопільської області:

Легше зрозуміти, що вони думають, що вони відчувають. Вони розуміють, що я тоже це пережив, і легше відкриваються.

Відволікти, зарядити емоціями, дати нові враження. Це все теж терапія.

Божена Величко, учасниця табору зі Львова:

Ми були біля Букінгемського палацу і навіть бачили короля Чарльза і королеву Камілу, вони якраз заїжджали на каретах до Букінгемського палацу, і нам помахали, ми це зняли, це було дуже круто.

Їхні дні в Британії були максимально насиченими. Катання на ковзанах, відвідини різдвяного базару, королівських замків, поїздка до Стоунхенджу, і як же без традиційного вечірнього вогнища зі смаженим зефіром та народними піснями.

Цей вечір організував осередок українського пласта у Лондоні. І взагалі усі ці розваги відбулися коштом волонтерів. Українська школа зробила свято Миколая з подарунками. Одна людина оплатила круїз Темзою, інша - похід на оглядове колесо Лондон. Гроші за роботу не брала ані екскурсоводка, ані кухар, ані інші причетні.

Ольга Рублевська, авторка ідеї, організаторка табору для дітей героїв:

Кожного дня коли діти гуляли - завжди гарна погода, в останній момент ми знайшли дешеві квитки на літак, ви знаєте, чесно кажучи, я вірю, що це батьки тих дітей, хто там на небі, вони просто допомагають нам в реалізації цього проєкту.

Назад до України діти везуть повні валізи подарунків, англійські книжки та масу вражень.

Михайло Яцишин, волонтер "Армія SOS" у Лондоні:

Такі програми потрібно робити, вони завжди будуть працювати, тому що я просто бачу, що люди небайдужі до проблем дітей, їхніх сімей. Їх потрібно більше, більше і більше робити, тому що дітей таких дуже багато, і вони потребують такої підтримки й реабілітації.

Тарас Дурбак, операційний директор благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України":