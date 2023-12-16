8 мільярдів євро для України. Попри гостру бюджетну кризу Німеччина не урізатиме військову допомогу для України. Натомість готова у разі потреби навіть збільшити її. Докладніше - у матеріалі наших кореспондентів.

На обличчях канцлера та лідерів партій, що входять до його урядової коаліції - посмішки. Попри песимістичні прогнози, вони змогли знайти вихід із бюджетної кризи до різдвяних та новорічних свят. І визначили пріоритети на наступний рік. Тобто, домовилися, де можна економити, а де - ні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Почну з найважливішого. Уряд не змінює своїх цілей. Це кліматично-нейтральна трансформація нашої країни, зміцнення соціальної згуртованості й підтримка України в її оборонній боротьбі проти росії. Ці три цілі керують нами. Водночас зрозуміло, що для їх досягнення ми повинні обходитися значно меншими коштами. Визначення пріоритетів означає і спільне з'ясування того, що ми можемо собі дозволити, а що - ні.

Повністю залатати діру в 60 мільярдів євро, яка виникла після вердикту Конституційного суду, уряду не вдалося. Тож політики вирішили скоротити сам бюджет. На 17 мільярдів євро.

Роберт Габек, віцеканцлер, міністр економіки Німеччини:

Ми реструктуризуємо фонд клімату та трансформації, щоб скоротити видатки. Буде зменшене фінансування певних проєктів міністерства будівництва та транспорту, я дуже вдячний своїм колегам у цих відомствах за розуміння. Буде економія, звісно, також у сфері, за яку відповідаю я.

А от військова допомога Україні урізана не буде. Її, як і планували до бюджетної кризи, подвоять. В наступному році Збройні сили отримають озброєння на 8 мільярдів євро. В бюджеті передбачена також пряма фінансова допомога офіційному Києву та гроші на утримання українських біженців, що знайшли прихисток в Німеччині.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми будемо підтримувати Україну, як і планували. Так довго, як це буде потрібно. Йдеться про 8 мільярдів євро на поставки зброї, фінансову допомогу для українського бюджету - напряму або через Європейський Союз, і понад 6 мільярдів євро на підтримку українських біженців тут, у Німеччині. Якщо ситуація погіршиться - через ескалацію на фронті або внаслідок зменшення допомоги з боку інших партнерів України, нам доведеться реагувати.

На цьому тижні Україна отримала від Німеччини чергову партію допомоги. У пакеті - вже другий зенітно-ракетний комплексний Patriot та ракети до нього, дистанційні системи розмінування та 14 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Незабаром має надійти ще один, вже четвертий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T.