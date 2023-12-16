Виділення 50 млрд євро Україні поки що на паузі через позицію Угорщині, які блокує це рішення. Водночас на саміті ЄС дали "зелене світло" щодо відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила народна депутатка, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Складно було не помітити заяви Орбана про те, що Україні не місце в ЄС, про те, що Європейський Союз не повинен фінансувати Україну, про те, що потрібно домовлятися з путіним тощо. Звісно, ми були свідомі завжди того ризику, що Орбан може заблокувати важливі для нас рішення. І тут насправді складно порівнювати, але найважливіше рішення, які ми мали отримати на цьому саміті, ми отримали. Орбан просто вийшов із зали під час голосування про відкриття перемовин для України.

Щодо відкриття переговорів з ним Європейська комісія і лідери найбільших країн Євросоюзу досягнули певної домовленості. Про неї багато писали різні джерела, я не хочу їм повторювати.. Але я можу сказати, що такі політичні лідери, як Орбан, дуже легко відмовляються від своїх принципів, коли мова заходить про гроші (ЄС розморозив 1- млрд євро для Угорщини - ред.).

Тому що від Європейського Союзу Угорщина передусім потребує величезного фінансування, яке вона не отримувала в 2023 році, а в 2022 році це фінансування було призупинено через те, що в Угорщині відбувається наступ на права людини і вони не дотримються основних демократичних принцпів і цінностей...

26 країн-членів ЄС ухвалили принципове рішення про те, що потрібно включити Україну у багаторічний бюджет ЄС. Він зазвичай триває 7 років, у нас залишилося чотири роки у цьому бюджетному циклі. Мова йде про те, щоб включити Україну, допомогу їй, в цей бюджет ЄС. У січні має відбутися саміт Європейсьої Ради, де має бути ухвалено це рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС", - розповіла Роксолана Підласа.