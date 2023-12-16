Реабілітація наших воїнів. Він евакуював двох побратимів-прикордонників з-під обстрілів. І сам зазнав поранень - підірвався на міні й не міг самотужки пересуватися. Військового медика Андрія евакуювали прикордонники. Вже потім, у шпиталі, побратими знову зустрілися. Про їхню зустріч ветеранів та спогади про війну - Вікторія Балицька.

Андрій Родін - бойовий медик прикордонної служби. Цьогоріч у травні на Луганщині Андрій евакуював з поля бою двох поранених воїнів.

Андрій Родін, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Вертався на позиції й підірвався на міні. Та й все, допомогу сам собі надав. Наклав турнікети й визвав по рації, доповів по рації, що поранений, і все.

Але дістатися до Андрія можна було лише замінованою дорогою. Неподалік перебували п'ятеро військовослужбовців. Один із них - 22-річний Олександр Вознюк.

Олександр Вознюк, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Така була ситуація - людина ранена, її треба витягувати. І ми взяли, і можна сказати, всліпу так і пішли через міни. Ми пройшли може метрів 20 замінованої дороги, там був такий спуск, може під кутом 60 °, і там вже Борисовича ми побачили. З одірваною ногою.

На ношах Андрія несли дві години. Було важко, але пораненого доправили до точки евакуації.

Андрій Родін, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Я кричав: відріжте мені ногу! Бо вона отак бовталася. А Сашко сказав: нічого не дам відрізати. І поклав її назад туди.

За місяць під час спроби окопатися на позиціях, Сашко із побратимами потрапив під ворожий обстріл. Прикордонник дістав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу.

Олександр Вознюк, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Перші 5 хвилин бою прилітає ракета і РПГ, і прилітає осколок мені в ногу. Снаряд прилітає в дерево. Дерево падає ще на нас, на позицію.

Сашко потрапив у столичний шпиталь, де лікувався і врятований ним Андрій Родін. Вони служили в одній комендатурі швидкого реагування, проте особисто знайомі не були.

Олександр Вознюк, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

І Родін на візку до мене приїхав в палату. Я дуже був радий його бачити. Він дуже сильна людина, дуже добра людина, і бачити, що він хоч і на візку, але посміхається, радий мене бачить, каже, нічого скоро будеш ходить. А я тоді навіть встати не міг.

Андрій Родін, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Кажу, Сашко, не засмучайся. Все буде добре. Ноги приліплять тобі. Поставлять, і будемо ходить, не переживай. А він каже: я не розстроївся, все буде добре.

За кілька місяців доля знову звела двох побратимів - вже в одному із львівських центрів протезування.

Олександр Вознюк, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Друзі. Ми друзі - дуже добрі, для мене реально як друг. Я вже казав: поставлю ногу, приїду в гості.

Андрій Родін, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Дуже вдячний йому й всім хлопцям. Я йому дзвоню, він мені дзвонить. Я йому кажу: пішли погуляємо, так і подружилися.

Андрій уже ходить на протезах. А молодшому побратиму - лише приміряють. Проте ходити будуть обидва, кажуть лікарі.