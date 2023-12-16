Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати на сесії Керецьківської сільської ради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція. Про це повідомив журналіст з Закарпаття Віталій Глагола.

"Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні.

Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція", - пише Глагола.

Нагадаємо, напередодні, 15 грудня, в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один з депутатів підірвав гранати - дві РГД-5 и одну Ф-1.

Внаслідок вибуху постраждали 26 людей у залі. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями, з них семеро - у важкому стані, у тому числі сам підривник.

Депутат-підривник у день теракту хотів стати секретарем громади, але депутати його не підтримали. За Сергія Батрина проголосували кілька депутатів. Натомість на сесію внесли іншого, теж від "Слуги народу". За нього і проголосували. Близький до підривника колега розповів: