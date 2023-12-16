Депутат-підривник прийшов до тями у лікарні, його допитує поліція (відео) [ Редагувати ]
Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати на сесії Керецьківської сільської ради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція. Про це повідомив журналіст з Закарпаття Віталій Глагола.
"Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні.
Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція", - пише Глагола.
Нагадаємо, напередодні, 15 грудня, в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один з депутатів підірвав гранати - дві РГД-5 и одну Ф-1.
Внаслідок вибуху постраждали 26 людей у залі. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями, з них семеро - у важкому стані, у тому числі сам підривник.
Депутат-підривник у день теракту хотів стати секретарем громади, але депутати його не підтримали. За Сергія Батрина проголосували кілька депутатів. Натомість на сесію внесли іншого, теж від "Слуги народу". За нього і проголосували. Близький до підривника колега розповів:
Саме це стало детонатором, а не премії. Після всього цього він попросив вийти тих, хто його підтримував на вулицю. Вони вийшли. Він їм сказав йди звідти, а сам повернувся і кинув гранати.
по темі
На Житомирщині затримали депутата міської ради Коростишева, який був членом злочинної банди в регіоні, викрадав людей та "вибивав" з них гроші. Його ім'я не називається, однак за даними пабліків, йдеться про Михайла Лукомського - депутата міськради Коростишева від Радикальної партії Олега Ляшка
На Закарпатті місцевий депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради, залишив до цього передсмертну записку
У пʼятницю, Служба безпеки розпочала розслідування щодо підриву бойових гранат в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області
Правоохоронці розпочали розслідування справи щодо вибуху гранат у будівлі сільської ради на Закарпатті
На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району
У законопроєкті щодо внесення змін до системи мобілізації та рекрутингу розглядаються ініціативи, які спрямовані на досягнення рівності прав чоловіків і жінок у військовому обліку та при службі в Збройних силах України