Гроші за лайки: як не потрапити у тенета шахраїв [ Редагувати ]
Гроші за лайки. В Україні шириться нова шахрайська схема. Зловмисники "чіпляють на гачок" довірливих українців пропозицією легкого заробітку в інтернеті. Вони пропонують гроші за поставлені "вподобайки" під дописами чи відео. Розсилки з подібними пропозиціями масово отримують нині українці. Як не потрапити в тенета шахраїв? У схемах розбиралася Жанна Дутчак.
Катерина стала жертвою нової шахрайської схеми. Розповідає, спершу отримала повідомлення від незнайомки, яка представилася Олесею з пропозицією заробітку в інтернеті. Зацікавилася, бо мала саме потребу в грошах.
Катерина, постраждала від шахраїв:
Вона мені запропонувала заробіток, і сказала, що це буде дуже легко. І не буде займати в мене багато часу. Сказала, що це не буде потребувати ніяких вкладень, і це безпечний заробіток, як вона запевнила.
Катерина звабилася на пропозицію. І отримала перше завдання - посилання на товар, під яким потрібно було поставити лайки. За це Катерина отримала на картку сто гривень. І так повторилось ще кілька разів.
Катерина, постраждала від шахраїв:
У сумі вони мені виплатили 400 гривень. Потім вона мене запросила в групу в телеграм. Вже пішли завдання, які полягали в тому, що потрібно було викупити товар. Кинули карту і сказали перечислити сто гривень, я думаю мені нема чого втрачати - попробую. Вони мені виплатили триста. Сказали, що це ніби продавці платять свій процент за рекламу.
Далі - шахраї кинули Катерині завдання скуповувати криптовалюту. Схема та що і була… Жінка мала переказувати свої гроші, які їй потім обіцяли повернути із відсотками. При цьому розмір "вкладу" щоразу зростав.
Катерина, постраждала від шахраїв:
Дійшло до того, що і друге завдання сказали, щоб ці 1800 викупити треба вкласти вісім тисяч. На цьому я зрозуміла, що це щось не те. Що я попала на "гачок" шахраїв. Тому відразу звернулася до кіберполіції.
Поліцейські кажуть: жінка вчасно зупинилася, інакше могла втратити й набагато більше. Кинувши вісім тисяч, їй би прилетіло і ще одне завдання - на більшу суму. В тенета цієї шахрайської схеми вже потрапили тисячі українців.
Назар Клюфінський, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області:
Особливість цієї схеми є те, що особи, які розміщують таке оголошення, вони спочатку платять два-три платежі, проводять реально людині, яка погодилась на цю співпрацю, і так втягують в дану схему.
Роблять це аферисти з одною метою, кажуть поліцейські, аби жертва почала довіряти, і віддала їм потім усі гроші. Варіантів, як їх виманити, зловмисники мають багато. У випадку Катерини - шахраї застосували схему "платних завдань". Ще одна не менш поширена, коли під прикриттям оплати "вподобайок" - зловмисники видурюють дані банківської картки.
Назар Клюфінський, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області:
Шахрай пропонує надіслати банківські реквізити карточки, куди можна перерахувати кошти за виконану роботу. А потім в процесі співпраці, аби отримати більшу суму коштів, треба надати банківські реквізити повні. І відповідно виводять ці кошти.
Катерина, постраждала:
Схема стала популярна, бо також моїм знайомим багато таких повідомлень присилали. І хотілося, щоб люди знали, що не потрібно реагувати на такі повідомлення. На такі пропозиції, що легкого заробітку насправді не може бути.
В кіберполіції зазначають: щойно "інтернет-роботодавців" просять вкласти кошти, одразу потрібно розривати спілкування - це перша ознака шахраїв. І вкотре нагадують...
Назар Клюфінський, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області:
Не довіряйте незнайомим особам, які пропонують вам гроші задарма надати, за якусь маленьку послугу. Не здійснюйте перерахунки коштів на рахунку не знайомих вам осіб. Не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім особам - CV-код чи дату видачі банківської картки.
А ще - ніколи не переходити за сумнівними посиланнями та за жодних обставин не надавати конфіденційні дані.
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