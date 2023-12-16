Протитанкові рови, суцільне мінування і залізобетонні укріплення. На північному кордоні Україна створила потужні лінії оборони та фортифікаційні споруди.

Головне завдання - зробити цей напрямок настільки непрохідним, аби у ворога не виникало навіть і думки наступати там. Бо атака для окупантів стане справжнім самогубством, переконані військові. Наш воєнкор Ігор Левенок побував на одній із ділянок північного прикордоння і бачив, наскільки українські війська там укріпилися.

Зміни погоди - не завада! Інженерні підрозділи Сил оборони України працюють над облаштуванням різного типу загородження.

Ігор Левенок, кореспондент:

Навіть попри ось таку засніжену погоду, наші армійці продовжують обробляти та укріплювати небезпечні ділянки північного кордону. Мінімальна територія, і ось прямо зараз ми бачимо, як працює інженерна техніка. Це машина для копання котлованів. За добу одиниця такої техніки можна викопати рів довжиною до пів кілометра.

Армійці наголошують, це не основна лінія оборони. Вона, за правилами військової науки, давно облаштована на певній відстані від державного кордону. А це, мовою військових, називається смуга прикриття державної межі. Від лісу до лісу - безперервний протитанковий рів.

Ширина такого рову приблизно чотири з половиною метри, глибина - близько трьох метрів, і абсолютно точно він зупинив танк, або якийсь панцерник…

Зранку і дотемна МДК-3, так правильно називають цю машину, вигризає тонни промерзлої землі. Його командир пан Микола. Свого часу опанував техніку ще під час строкової цієї служби.

Микола Вальков, командир машини МДК-3:

У 85-87-му році я служив ще в колишній радянській армії. Саме на такій техніці я і працював. Бистро це не пройдуть. Я кажу, я згоден на пенсію не йти, а працювати тільки, щоб весь кордон закріпити надійно, щоб наш кордон був завжди надійний.

Неподалік кран закопувати в землю залізобетонні конструкції. Процесом монтажу керують армійці. Тут головне правильно все укріпити й жоден артилерійський калібр їх не візьме. Слово комбата, можете, мовляв, навіть не сумніватися.

Олександр Гринчук, командир військової частини:

Його треба робити, і тільки так робити, тому що як показала практика у 2022 році вони зайшли сюди, і вони йшли спокійно. Спокійно йшли на Київ, їм ніхто не заважав. Я знаю, що в мене тут вони не пройдуть - це сто відсотків!

Для захисту України з півночі військові встановили понад півмільйона тільки протитанкових мін. Армійці запевняють усі мінімальні загородження готові до дії, вони під наглядом і контролем.

У нас тут люди постійно знаходяться, ви ж бачите, що тропи протоптані, в нас постійно по них йдуть. Тут контроль іде 24 на добу не тільки фізично, а ще й спостерігається з неба.

Для проведення робіт потрібно як військову спецтехніку, так і цивільну. До роботи долучаються органи місцевого самоврядування. З одним вагомим "але".

Ігор Мадяр, перший заступник начальника Вишгородської РВА:

Сьогодні цивільні, якщо і залучаються до виконання робіт на військових об'єктах, то тільки під контролем військових інженерів, врахувавши попередні помилки.

Всі ці укріплення споруджуються в Чорнобильській зоні. На межі з Білоруссю. Тому надважливо, аби ще й радіаційний фон навколо був у межах норми.

Ми зараз можемо спостерігати, що рівень радіації 0,020, де ми зараз перебуваємо, ось пішла вниз 0, 017, 0,018, а допустима норма до 0,030.

Контролює процес налаштування укріплень, командних і спостережних пунктів командувач Об'єднаних сил генерал Сергій Наєв.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Такі роботи наразі тривають у Сумській області, у Чернігівській, тут на Київському напрямку. Усі голови обласних адміністрацій одночасно з військовими командирами працюють разом і збільшують нашу оборонну спроможність.

З 11 грудня Білорусь вкотре проводить спільні військові маневри з армією країни-агресорки. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня. Утім, військової загрози з боку Білорусі українське командування наразі не бачить.