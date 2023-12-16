Працівники ТЦК не мають права заходити на територію приватної власності, зокрема ресторанів, спортивних залів і баз відпочинку для роздачі повісток. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

"Для того, щоб потрапити на територію приватної власності потрібна ухвала суду, про те, що працівникам правоохоронних органів дозволено зайти на територію приватної власності з метою - відшукати щось, перевірити якісь документи тощо.

...Щоб потрапити на територію приватної власності необхідний дозвіл або власника або ухвала суду...

...Так, у нас війна, але закон є закон і його ніхто не змінював, щоб дозволяли працівникам військових комісаріатів заходити на територію приватної власності...

...Повістки НЕ заборонено, а отже дозволено, вручати і в громадських місцях, і на вокзалах, і на зупинках, просто на вулицях. Дозволено вручати в будь-яких місцях під підпис.

Але щоб пройти ВЛК спочатку ми приходимо до військкомату, показуємо свій паспорт, як правило у більшості чоловіків призовного віку відсутні військово-облікові документи по віку - військовий квиток або приписний...

Становимось на військовий облік і отримуємо направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). І саме з моменту, коли ми отримали направлення на ВЛК, тобто поставили підпис у цьому направленні, відбувається зміна відповідальності.

Якщо ми не прийшли за повісткою і не стали на військовий облік - це буде адміністративна відповідальність - штраф (1800-3600 грн). Якщо м ивже отримали направлення на ВЛК і десь там загубились, не дійшли, тут уже може розглядатися у рамках кримінальної відповідальності, бо це буде ухилення від мобілізації", - розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.