У Сербії завтра вибори. Країна обиратиме парламент. Це позачергове голосування. І влада, і опозиція розглядають його, як шанс покращити свою позицію. Чому президент оголосив дочасне голосування всього за рік до планових виборів? Хто бореться за парламентські крісла? Та як це вплине на розклад сил на Балканах? Розповість Ольга Жидецька.

У день тиші Сербія переводить подих напередодні парламентських виборів. Вже завтра політичні пристрасті розгоряться з новою силою. Ця кампанія була запеклою.

Олександр Вучич, президент Сербії:

Я не буду багато говорити про політичних опонентів, оскільки, гадаю, вони сказали про себе все, що можна сказати. Я поділюся з вами дечим щодо їхніх планів. Вони знають, що Сербія переможе цієї неділі, а це означає, що вони не будуть при владі ще чотири роки. Вони це добре знають!

Чергові вибори у Сербії мали б відбутися наступного року. Але президент розпустив парламент після гучних протестів, спричинених низкою кривавих стрілянин в країні. На тлі народного обурення та загального погіршення економічної ситуації, керманич країни вирішив "випустити пару народного гніву", а ще не дати опозиції зміцнити свою підтримку.

Олександр Вучич, президент Сербії:

Давайте переможемо їх, здобувши понад 125 місць у парламенті Сербії, щоб отримати абсолютну більшість! Щоб у Сербії були мир і стабільність, щоб ми могли приймати не такі прості, але важливі рішення, і щоб Сербія знала, яким шляхом йти! Давайте переможемо їх переконливіше, ніж будь-коли раніше!

Досі партія чинного президента не мала особливих проблем зі збереженням влади. На перший погляд, і цього разу Вучич зуміє отримати парламентську більшість, об'єднавшись з правими антизахідними рухами. Соціологи дають його політсилі майже 40%. Проте, партія влади може втратити столицю, а це 25% населення і суттєві проблеми для Вучича на перспективу.

Зоран Кесич, телеведучий, представник опозиційної партії:

Мене звати Зоран Кесич, і це місто, яке я люблю найбільше у світі. І коли ти любиш щось, я думаю, це нормально, не дозволяти комусь робити його потворним і пристосовувати до своїх низьких естетичних цінностей. Що ж, є і час, і місце, щоби сказати "не дозволяй нікому цього робити". Це вибори 17 грудня.

Щоправда, опозиція в Сербії дуже різноманітна - від проросійських до прозахідних сил. Найпотужніший - проєвропейський рух "За Сербію без насильства". За соцопитуваннями, підтримують її 26% респондентів.

Дарко Крізан, учасник опозиційного мітингу:

Є багато речей, на які можна скаржитися, їх набагато більше, ніж хорошого. Мене обурює те, що просто складається враження, що держава зійшла нанівець, куди не глянь.

Майя Мілич, учасниця опозиційного мітингу:

Мене не цікавить влада, мене цікавить система в Сербії. І тут не має значення, хто при владі, а хто ні. Це означає створення судової системи, системи охорони здоров'я, системи оборони, системи поліції, будь-якої, щоб усі вони були не на службі уряду, а на службі народу, до якого вони належать.

Є й інші проєвропейські партії, які так само виступають за членство Сербії в ЄС, нормалізацію відносин із Косовом, приєднання до антиросійських санкцій. Однак ці ідеї в країні дедалі більше втрачають популярність.

Натомість влада не соромлячись використовує адмінресурс, зокрема через підконтрольні телеканали та виплати пенсіонерам і бюджетникам. І якщо ця тактика Вучича спрацює, вибори створять умови для подальшого уникнення імплементації раніше досягнутих домовленостей щодо врегулювання питання Косового. А це разом зі шлейфом порушень може ще більше погіршити взаємини з ЄС.