У суботу, 16 грудня, бригада фахівців КП "Київблагоустрій" демонтувала пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець". Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.

"Продовжуємо декомунізацію та деколонізацію суспільного простору Києва.

Сьогодні бригада фахівців Комунальне підприємство "Київблагоустрій" за допомогою техніки здійснили демонтаж конструкції памʼятника героїчному екіпажу бронепоїзда "Таращанець", 1974, що розташований в сквері між вул. К. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці, - повідомляють комунальники.

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" відкрили у 1974 році в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Дарницькому районі столиці. Його мали демонтувати у 2016 році, однак він мав охоронний статус Мінкульту. Цей статус зняли на виконання закону про деколонізацію у 2023 році.

Нагадаємо, у листопаді уряд дозволив вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники деяким російським і радянським діячам, що дозволило запустити процеси їх демонтажу.

9 грудня у Києві знесли пам’ятник командиру більшовиків Миколі Щорсу.