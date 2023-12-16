На Куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються прорвати оборону українських бійців. Снарядів, дронів і людей не шкодують. Тиснуть як можуть. Нашим захисникам важко, але вони тримають удар. Наступна історія - це яскравий доказ того, що на фронті нас захищають справжні герої, про подвиги яких ми маємо знати.

Обороняючи важливі позиції, Павло потрапив в оточення. Шансів вибратися не було. Йому на допомогу прийшли батальйонні розвідники, і кілька пекельних діб повз позиції ворога вони виводили вояка з облоги. Деталі того, як усе відбувалося і чим завершилася історія порятунку - розповість Руслан Смєщук.

На відео - Павло Кушнір. Ми зустрічаємося з ним у безпечному місці - в районі Куп'янська. Чоловік - родом із Херсона. Мобілізований. Під час інтерв'ю - небагатослівний. Відеокамери, схоже, боїться більше за обстріли.

Як і всі - заробітчанин. В Польщі робив на будові.

Історію про те, як Павло тримав важливу позицію біля залізниці - в деталях нам розповідає побратим Павла з позивним "Джокер".

Позивний "Джокер", військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

Ворог почав відсікати деякі позиції - і він з товаришем лишився на спостережному пункті. Ворог їх відсік, його товариш був "300" - його вивели. А він лишився на позиції. Туди важче зайти, ніж там бути - це справжня дорога смерті.

Павло опинився майже у повному оточенні. Але здавати позицію не збирався.

Павло Кушнір, військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

За нами був об'єкт, який дуже потрібен їм, але ж його не можна було їм здавати… І якщо ми б відступили, то були інші проблеми. Багато проблем було б у нас.

Якоїсь миті ворожі солдати заблокували Павла і стали підходити все ближче.

Дві з половиною години - 500 метрів. Коптери просто не дають жити.

"Джокер" - розвідник. Саме він зрозумів, що Павла треба терміново рятувати. Швидко було розроблено план досить складної операції. За постійного коригування з повітря треба було пройти повз ворожі позиції. І зробити це треба було відкритою місцевістю.

Позивний "Джокер", військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

Вона була спланована на короткий час, але так співпало, що ворог почав штурмові дії.

Довелося працювати майже під постійним ворожим вогнем та ховаючись від десятків російських дронів. Але "Джокер" усе ж знайшов Павла.

Позивний "Джокер", військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

З точки А перейшли на точку Б, там знову коптери нам не давали жити, ми перебиралися на точку А, і з точки А відступили на точку С. Він вже змістився з точки А, повинен був бути на точці С. А його нема. Він змістився, і ми беремо пацанів, забираємо цих "300", і я вже за ним.

Рятувальна операція тривала три доби. Але хлопці вже знову продовжують воювати. Адже добре розуміють - ворог на Куп'янському напрямку постійно тисне, знов і знов штурмуючи позиції наших захисників.

Позивний "Моряк", військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

Куп'янськ вузловий - це для них дуже важлива ціль, тому що сюди підходять 5 залізнодорожних гілок. І дві з них - з рф. І для того, щоб швидко поповнювати запаси, БК, людей - залізна дорога для них дуже грає роль.

Боєць із позивним "Моряк" розповідає - зараз росіяни зосередили тут багато сил. У повітрі - вони мають перевагу.

Позивний "Моряк", військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади:

Ворог нас суттєво переважає. Якщо хлопці виходять на вилазку і якщо вони стануть на одному місці - це відсотків 80, що вони будуть уражені скидами. Скидам уражати вони навчилися від нас. Не треба створювати ілюзій, що вони дурні, тупі... Винятки є, але вони швидко вчаться.

Втім Павлові дали трохи відпочити. Він з'їздив до мами в рідний Херсон. Але там - теж війна. Місто під постійними обстрілами.

Павло Кушнір, військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади: