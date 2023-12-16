Окупанти збільшують виробництво дронів та бронетехніки, але їхні потужності лімітовані. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Вони (окупанти - ред.) збільшують своє виробництво, використовують більше дронів і ребів для того, щоб глушити наші дрони. Це значно впливає на перебіг подій на полі бою. Вони нас бачать, ми їх бачимо і в принципі ані вони, ані ми не можемо згуртувати ударний кулак для того, щоб пробити оборону і піти єдиним фронтом. Сьогодні це одна із великих проблем. Щодо бронетехніки, вони також збільшили виробництво, але все одно їхні потужності лімітовані. Це не покриває те, що вони втрачають на полі бою знову ж таки через використання нами і дронів, і артилерії та інших засобів ураження бронетехніки", - зазначив Чернєв.

Він також прокоментував так звану "стратегію путіна", де зазначається, що президент рф планує війну в Україні до 2026 року.

"Те, що путін планує - це одне, а ось чи будуть в нього для цього ресурси? Так, у них збільшення в декілька разів оборонного бюджету на наступний рік, який складає третину їхнього бюджету. Це суттєве збільшення, але потрібно розуміти, що і надходження до бюджету в них зменшилися. На короткому проміжку можна вижати все з економіки, я думаю в них на це ставка. Зараз вони залякують, їм потрібно протягнути до так званих виборів, потім я думаю, що буде оголошена додаткова мобілізація і далі потрібно протягнути до виборів США. Я думаю, ось це їхній основний план", - додав він.