Іменні обереги для захисників створюють майстрині Кривого Рогу і відправляють на передову в комплекті з теплими речами. Кожен оберіг має особливе значення, адже в ньому закодовані таємничі символи. Які саме - розповість наш кореспондент Артур Терещенко.

Віра, ще одна воля, свобода, перемога…

Це вироби майстринь-учасниць проєкту "Вишитий код нації". У кожен оберіг вкладають свою любов та молитви.

Людмила Фалько, співорганізаторка проєкту "Вишитий код нації":

Є така абетка вишивальна. І з'явилося бажання нашим захисникам повишивати їх іменні обереги.

З одного боку, закодоване слово або ім'я, з іншого - алатир, восьмипроменева зірка, що є символом бога творця, сили, рівноваги та балансу. Готові обереги потрапляють до захисників разом з різними корисними речами, які власноруч створюють учасниці проєктів "Студія шиття" та "Клубок добра".

Валентина, співорганізаторка проєкту "Клубок добра":

Ми в'яжемо шкарпетки нашим захисникам. В кожну пару ми вкладаємо свою любов - в кожний шовчик, в кожну петельку. Щоб хлопці розуміли, що вони не забуті. І ці обереги - для збереження життя. Кажуть: на війні немає атеїстів, тому кожна людина має вірити в краще. Кожна людина має вірити в нашу силу, в нашу перемогу.

Упродовж листопада волонтерський осередок передав на передову кількасот пар теплих шкарпеток та оберегів. Нову ж партію патріотичного хендмейду наші захисники мають отримати напередодні різдвяних свят.