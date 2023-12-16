Завтра, 17 грудня, на заході й півночі очікується мокрий сніг й дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

"Хмарно. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура:

на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +2 до +5 вдень;

на півночі коливатиметься від -3 до +1 вночі й від +2 до +4 вдень;

на півдні коливатиметься від -4 до 0 вночі й від +2 до +5 вдень;

на сході коливатиметься від -7 до -3 вночі й від -1 до +1 вдень.

Погода в Києві та області

"Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від 0 до +5. У Києві вночі близько 0 й вдень від +2 до +5.