На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь: погода на 17 грудня [ Редагувати ]
Завтра, 17 грудня, на заході й півночі очікується мокрий сніг й дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
"Хмарно. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с.
На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Температура:
на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +2 до +5 вдень;
на півночі коливатиметься від -3 до +1 вночі й від +2 до +4 вдень;
на півдні коливатиметься від -4 до 0 вночі й від +2 до +5 вдень;
на сході коливатиметься від -7 до -3 вночі й від -1 до +1 вдень.
Погода в Києві та області
"Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від 0 до +5. У Києві вночі близько 0 й вдень від +2 до +5.
по темі
У суботу, 16 грудня, погода в Україні буде морозною у деяких областях
Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів
Сьогодні, 13 грудня, в Україні буде дощ та сніг на заході та сході України. При цьому температура повітря підніметься до 10° тепла на півдні
У вівторок, 12 грудня, в Україні буде тепла погода
У понеділок, 11 грудня, на сході України й на Закарпатті очікується мокрий сніг й дощ