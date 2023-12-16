На змагання у Києві зібралося з півтори сотні молодих і досвідчених спортсменів із різних куточків України.

Тисячі українських спортсменів відклали свою кар'єру, щоб зі зброєю в руках захистити свою батьківщину. Їх пам'ятають і підтримують колишні колеги по спорту. Зокрема, у Федерації самбо започаткували серію благодійних турнірів, де вшановують пам'ять полеглих воїнів та допомагають живим. На одному з таких змагань побував і мій колега Анатолій Журавльов.

Це спортивна наука, де переплітаються краса рухів і бойовий інтелект. Так свою діяльність описують самбісти.

Вадим Рогач, президент Національної федерації самбо України:

Основне гасло нашого виду спорту ще з 17-го року, так сталося, це: "Захисти себе, сім'ю, батьківщину". Як відчували... Не зважаючи ні на що, на зло усім - особливо нашим ворогам - ми зберігаємо вид спорту.

Сьогоднішні змагання - черговий доказ незламності наших спортсменів, кажуть у Національній федерації самбо. Це вже не перший захід, який дозволяє самбістам підвищити свій рівень і віддати шану захисникам України.

Вадим Рогач, президент Національної федерації самбо України:

У нас була серія таких турнірів, присвячених різним структурам Сил оборони й безпеки і нашим хлопцям, які, на жаль, загинули в цій війні. Артем Присяжнюк - це те ж такий наш провідний спортсмен був. Ми його пам'ятаємо, і ми не можемо ось так не згадати, не присвятити йому турнір.

На змагання у Києві зібралося з півтори сотні молодих і досвідчених спортсменів із різних куточків України.

Денис Лобода, голова наглядової ради Національної федерації самбо України:

Це не є рейтинговий турнір, але він є як навчальна накатка для всіх спортсменів, які потім будуть відбиратися на Чемпіонат України, на Кубок України, на Чемпіонати Європи, Європейські ігри.

А ще це благодійна місія - усі присутні в залі змогли фінансово підтримати українських бійців.

Позивний "Оладушек", командир роти 3-ї штурмової бригади Збройних сил України:

Серед моїх бійців також є спортсмени, так само є самбісти, які знали про організацію цього турніру, але зараз виконують задачі, трохи не могли приїхати. Всім приємно. Особливо спортивне - це куди краще, ніж гуляти по барах та закладах. Саме тут треба показувати силу та на фронті. Змагання є дуже гарними взагалі для виховання української молоді, тому що спорт загартовує.

Вадим Рогач, президент Національної федерації самбо України:

Хлопцям ми знаємо, що зараз важкувато, плюс зима. Але ми маємо, от знаєте: самбо - наука перемагати. А українські спортсмени знають як. І ми зробимо все для нашої перемоги разом з нашими захисниками.

Попереду у самбістів - напружений календарний рік із низкою міжнародних змагань. Спортсмени кажуть - продовжать привертати увагу закордонної спільноти до подвигів українських бійців.