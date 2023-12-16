Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - повідомив він.

За його словами, двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.

Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - додав Єрмак.

Нагадаємо, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".

Однак списки "евакуації" формуються на підставі підозрілих критеріїв, зокрема, нелояльності до окупантів.