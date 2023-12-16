Україна повернула додому ще трьох дітей [ Редагувати ]
Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - повідомив він.
За його словами, двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.
Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.
"Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - додав Єрмак.
Нагадаємо, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".
Однак списки "евакуації" формуються на підставі підозрілих критеріїв, зокрема, нелояльності до окупантів.
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