У Запоріжжі запрацювали ялинкові базари: які ціни [ Редагувати ]
Від кількох сотень до тисячі гривень. Саме стільки можна викласти за новорічну ялинку в Запоріжжі. Там уже почали працювати ялинкові ярмарки. І хоча попит на товар є, кажуть продавці, поставити живе дерево у себе вдома планують далеко не всі запоріжці. Що кажуть щодо цього жителі міста - дивіться далі.
На запорізьких вулицях запрацювали ялинкові базари. Реалізатор Роман торгує соснами із заходу України. Запевняє, на товар має усі документи, і на кожному стовбурі стоїть відповідний штамп. Каже, ціни на новорічне дерево залежать від його розміру.
Роман, продавець ялинок:
Від ста п'ятдесяти до тисячі гривень. - Тисячу це яка? - Велика ялинка. - Скільки метрів? - Два з половиною. Беруть нормально, ми нормально. Вчора перший день, я продав 20 ялинок.
Роман каже, зазвичай люди обирають невеличкі й недорогі дерева. А дехто ще тільки прицінюється та приглядається.
Сергій, житель Запоріжжя:
Хоч маленьку якусь, хоч гілочку, щоб воно нагадувало. А взагалі, хочеться на перспективу купити хорошу, ось цю, вона як натуральна, тільки лита гумова.
Готують хвойні дерева для продажу і запорізькі лісівники. Головний лісничий Богдан якраз обходить плантацію, де вирощують сосну кримську. Цьогоріч планують реалізувати майже чотири сотні хвойних. І це значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення, кажуть у лісництві. Адже частина плантацій опинилися на окупованих територіях.
Богдан Хижняк, головний лісничий філії "Запорізьке лісове господарство":
У нас в Пологівському лісомисливському господарстві раніше були великі плантації новорічних ялинок, гарна плантація була, але він зараз окупований, тобто реалізація через це дуже у нас впала, тому що основна реалізація була з тих ділянок.
На хвойних плантаціях перед новорічними святами лісівники посилюють рейди.
Богдан Хижняк, головний лісничий філії "Запорізьке лісове господарство":
Кожна ялинка під час заготівлі маркується ось такими лентами, кожна ця лента у нас зафіксована в системі електронного обліку деревини. Кожен покупець може перевірити законність заготівлі цієї ялинки, побачити, звідки вона.
Ціни на ялинки з лісництва стартують від 240 гривень. Втім прикрашати оселі новорічними деревами готові не всі запоріжці.
Оксана, жителька Запоріжжя:
І настрою нема й обставини різні бувають, тому в цьому році не планувала.
Дар'я, жителька Запоріжжя:
Я б хотіла купити свіжу, бо мені подобається сам запах дитинства.
Тетяна, переселенка з Гуляйполя:
Я переселенка, мені не до ялинки. Наше Гуляйполе, бачите, як бомбить, так що ялинки не буде, буде вже при перемозі. Вдома поставите? - Вдома, звичайно, якщо щось уціліє.
Не буде ялинки й на центральній площі міста. Новорічне дерево не встановлюють вже другий рік поспіль заради безпеки людей.
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