У Брюсселі завершився дводенний саміт лідерів Євросоюзу - вирішальний для України та самого ЄС. Ця зустріч - попри скептичні прогнози через позицію Угорщини - відкрила Києву та Кишиневу шлях до переговорів про вступ. Євросоюз довів, що може знаходити вихід із ситуації навіть за складних обставин, кажуть лідери ЄС. Проте не всі рішення стосовно України вдалося довести до кінця. Зависло у повітрі питання про допомогу на 50 мільярдів євро. Як його будуть вирішувати, чим цей саміт здивував європейських лідерів - дивіться далі в нашому огляді.

Ґітанас Науседа президент Литви:

Дивовижний політичний процес. Ще вчора ми обговорювали перешкоди, які треба здолати для позитивного рішення щодо України, Молдови та Грузії, а сьогодні уже святкуємо. Так? Я справді пишаюсь. Пишаюсь тим, що я - європеєць.

Так емоційно литовський президент прокоментував головне рішення цього саміту - схвалити пакет розширення Євросоюзу. Позитивний результат став несподіванкою для самих лідерів ЄС, адже до останнього їхній угорський колега запевняв, що накладе вето на це рішення. Перерва, яку собі зробив Віктор Орбан під час голосування за розширення ЄС, і якою скористалися інші учасники засідання, стала вирішальною. Ідею йому підкинув німецький канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Я не називав би це хитрощами. Це рішення, яке ми одностайно ухвалили згідно з нашими правилами. Але це не те, до чого варто вдаватися щоразу.

Орбан, який ще в день голосування обіцяв своїм виборцям, що не допустить початку переговорів з Україною, після прийняття рішення пояснив, що воно було настільки поганим, що він вирішив не бути до нього причетним. Але після бійки кулаками не махають, коментує бельгійський премʼєр Александр де Кроо.

Александр де Кроо, прем`єр-міністр Бельгії:

Єдине, що має значення, це скористалися ви правом вето чи ні. Якщо ви стаєте частиною процесу ухвалення рішення, це означає, що ви з ним погоджуєтесь, і після цього просто треба тримати язика за зубами. Я не мав цього казати.

Ще одне критично важливе для України питання - виділення 50 мільярдів євро на чотири наступні роки - не вдалося погодити. Хоча Київ так чи інакше отримає ці кошти, каже голова Євроради Шарль Мішель.

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Головне, що цю пропозицію погодили 26 країн-членів, вона дуже добре збалансована. З одного боку, вона демонструє відданість підтримці України з пакетом на 50 мільярдів євро, а також враховує такі пріоритети, як міграція та оборона.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Найближчими днями ми оголосимо про надання останніх півтора мільярда євро для України, які були закладені в мікрофінансову допомогу на 2023 рік. Це допоможе Україні фінансувати потреби на початок наступного року.

Мета - закласти цю суму в бюджет ЄС. Єврокомісія пропонує виділити Україні надати Україні кредитів на 33 мільярди євро і ще 17 мільярдів грантів. Перегляд кошторису вперся в позицію Угорщини.

Ірина Іванова, кореспондентка: