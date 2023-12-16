Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: що відомо [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Засідання проходило близько трьох годин.
"Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї", - заявив він.
Нагадаємо, 14 грудня Київрада виділила 600 млн грн на підтримку українських захисників.
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