Завод орієнтується на експорт пшона в країни ЄС, там цей безглютеновий продукт має великий попит.

Війна не причина для занепаду. На Черкащині відкрили підприємство, яке виготовлятиме на експорт в країни Євросоюзу якісне пшоно. Налагодити глибинну переробку проса аграрії планували ще до початку повномасштабного вторгнення, але завадила війна, бо обладнання для заводу виготовлялось на Харківщині й майже миттєво опинилось у сірій зоні. Та підприємці від своїх планів не відмовились і напередодні вже офіційно запустили виробництво.

Ось так зернинка до зернинки звичайне просо перетворюється та елітне пшоно. Такий процес глибинної переробки на Черкащині запустили місцеві аграрії. В області це одне чи не з перших подібних підприємств. На його відкриття приїхало чимало сільгоспвиробників. Пан Михайло уважно розглядає обладнання заводу. Чоловік вирощує зернові й теж планує впровадити у себе глибинну переробку.

Михайло Савченко - фермер:

Сьогодні просто вирощувати в полі - мало, і я вважаю, що люди роблять правильно, коли ідуть на переробку, більш глибоку переробку продукції, продають вже готову продукцію, а не просто сировину.

Так виглядає нешліфоване пшоно після чотирьох етапів переробки. По суті - це вже крупа готова до відварювання. За якістю на підприємстві ретельно стежать.

Юлія Тарасюк - начальник відділу контролю якості:

Також пшоно може містити не обрушені зерна, зіпсовані, пошкоджені. Вони контролюються згідно з вимогами прописаними в нашій контрольній документації.

Якісну переробку забезпечує обладнання українського виробництва, яке виготовляють на Харківщині. Переробний завод аграрії планували запустити на ще до початку вторгнення, але всі апарати в кінці лютого опинились у сірій зоні й проєкт довелось відкласти… Але його реалізація з початком війни стала для засновників заводу принциповим питанням.

Юрій Ткаченко - співзасновник підприємства:

Ми хотіли це показати всім, щоб це надихало інших підприємців, що треба зараз інвестувати, не треба чекати коли закінчиться війна, тому що ми будемо сильні тоді, коли буде сильна економіка, коли ми будемо сплачувати всі податки, створювати робочі місця, коли ми будемо допомагати нашим військовим - це наша місія зараз.

Завод орієнтується на експорт пшона в країни ЄС, там цей безглютеновий продукт має великий попит. Та власне виробництво - це не лише про економіку, а й про політику, кажуть у Черкаській обласній військовій адміністрації.

Наталя Кравченко - заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації:

Не повинні нашу державу розглядати, як державу, яка експортує сировину - ми повинні заявляти про себе у світі, як потужна держава, навіть воююча держава, яка дає якісний, готовий продукт.

Поки підприємство запустило лише першу чергу глибинної переробки проса, але вже найближчим часом завод збільшить потужності.