Я йду на роботу, я розумію, що може бути...

Україна продовжує отримувати аварійну енергетичну допомогу від Західних сусідів. За даними Укренерго, країна і надалі продовжує імпорт електроенергії зі Словаччини, Молдови та Румунії. Все через велике споживання всередині країни. Тож, українські енергетики просять економити.

Триває робота і з відновлення енергетичної інфраструктури. У Харкові, приміром, ремонти не припиняють і під час обстрілів. Більше про роботу енергетиків - далі.

Вибух, пожежа, аварійне вимкнення живлення та необхідність діяти, щоб убезпечити мегаполіс від повного знеструмлення. У таких умовах довелося працювати Ніні Рудь - електромонтеру однієї з харківських підстанцій. Найважче, згадує жінка, було саме у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався вдертися до міста. Бої точилися зовсім поруч.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Ми їхали, практично де-не-де можна було побачити машини, остальне все стояло... Через блокпости, перевірки - це так ми їздили на роботу.

Часом на підстанції доводилося затримуватися на кілька діб, а то й тижнів, бо інтенсивність обстрілів збільшувалася. І навіть сон у таких випадках ставав недоступною розкішшю.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Найбільше - десь 2 годинки, з 4 до 6 ранку. Коли зупинялися обстріли, то тоді можна було перепочити.

Ніна пригадує той день, коли російські ракети прилетіли на підстанцію.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Була сирена, я тільки почала спускатися наниз і побачила сигнал "земля", і повністю потухло світло, потім я вискочила на двір і побачила, що в мене горить трансформатор.

Пожежу спричинило пряме влучання російської ракети. Ніна викликала надзвичайників та повідомила керівництво.

Олександр Ганус, керівник Центральної служби підстанцій (2018-2022 рр.) АТ "Харківобленерго":

Їй повезло, що вона раніше не вийшла, не зважаючи на шок, який вона отримала, я бачив, що вона була шокована, шоковий такий стан. Але вона продовжувала виконувати свої обов'язки й займалась перемиканнями по підстанції для того, щоб заживити споживачів м. Харкова.

Саме вправні та рішучі дії чергової на підстанції дозволили звести до мінімуму кількість споживачів, які залишилися без електроенергії через той обстріл. За те, що за таких умов виконувала свою роботу, Ніну нагородили орденом княгині Ольги.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Переборола в собі, все одно треба працювати, бо я не зможу сидіти просто вдома і плакатися, що грошей нема...

У 2014-му Ніна Рудь вже відчула весь сморід "руського міра", коли з Луганщини переїхала до Харкова. На роботу влаштувалася швидко, адже чотири десятки років пропрацювала в енергетиці.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Я розумію, що від мене залежить робота... Заводи працюють, виготовляють продукцію. Лікарні.. І все. Без електрики нічого не буває.

Навіть зараз, коли об'єкти української енергосистеми стали для російських загарбників головними мішенями, жінка виходить на роботу.

Ніна Рудь, електромонтер з обслуговування підстанції:

Я йду на роботу, я розумію, що може бути - ракета прилітає - це долі секунди. Але я кажу, все від Всевишнього залежить, можна і на дорозі впасти.

Війна знову поставила жінку перед вибором - їхати до родичів на захід країни, чи залишатися у прифронтовому Харкові. І вона обрала останнє, бо збирається відсвяткувати перемогу саме тут.