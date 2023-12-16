Демонтують пам'ять. У росії масово плюндрують пам'ятники жертвам репресій. Там зникають меморіальні таблички "Останньої адреси", розміщені на будинках розстріляних у сталінські часи діячів культури. Формально - це побутовий вандалізм.

Але активісти стверджують, що російська влада свідомо дотримується політики стирання пам'яті про чорні сторінки радянської історії та возвеличує Сталіна. Докладніше - розповість Ольга Жидецька.

Координаторка проєкту "Остання адреса" показує туристам будинки у москві, де жили репресовані діячі культури й мистецтва. Ініціативу започаткували 2013. Відтоді активісти встановили понад тисячу двісті табличок по всій росії, близько семисот з них у москві. Двісті - вже зникли.

Оксана Матиєвська, координаторка проєкту колективної пам'яті "Остання адреса":

З весни 2023 року ми піддаємося цілеспрямованій атаці. Ми це помітили, коли це почалося тут, із мікрорайону Замоскворіччя. Там зняли таблички з низки адрес. Вони просто зникли.

Цілеспрямоване знищення об'єктів пам'яті про жертв сталінізму розпочалося ще 2021. Коли суд заборонив діяльність міжнародної правозахисної організації "Меморіал". Вона розслідувала сталінські злочини. Спілку звинуватили в створенні "хибного образу СРСР, як терористичної держави".

Оксана Матиєвська, координаторка проєкту колективної пам'яті "Остання адреса":

Звичайно, ми були готові до цього, тому що напад на "Меморіал" не може не вплинути й на нас. Бо якщо суд ліквідує міжнародну правозахисну організацію, то, звісно, суспільство реагує. Тобто суспільство розділиться на тих, хто підтримує "Меморіал", і тих, хто виступає проти.

Активісти називають випадки, коли меморіальні таблички знімали самі жителі, які називали репресованих "контрою" та "зрадниками". Однак хто масово плюндрує пам'ять - невідомо. Звернення до правоохоронців марні.

Володимир Воєйков, професор МДУ, мешканець будинку з меморіальною табличкою:

Два місяці тому ці таблички зникли. Без погодження з мешканцями будинку. Ніхто точно не знає, хто це зробив. Насправді це називається вандалізмом. Їх потрібно відновити, як було.

Тим часом активісти намагаються протистояти стиранню пам'яті.

Олексій Орлов, краєзнавець, екскурсовод:

У нас виникла ідея, що можна замінити їх на саморобні, тимчасові з підручних матеріалів. Головне, щоб це було дешево у виготовленні, щоби якщо їх знову знімуть, зробити нові. Бо справа не в предметі, а в реальній пам'яті.

Активісти відзначають, кремль хоч нібито й не заперечує сталінські репресії, але мінімізує їх, представляючи як трагедію без жодних винних. Держава хоче контролювати колективну пам'ять, представляючи Сталіна не як тирана, а як сильного лідера.

Влад Сизов, житель Москви:

Якщо ми виставляємо напоказ усі наші досягнення - а ми робимо це в широкому масштабі - ми також повинні показувати й наші гріхи. Люди не повинні забувати про них. Інакше це повторюватиметься знову. На жаль, ми ризикуємо повторити всі ці репресії, і, ймовірно, ми вже їх повторюємо.

І це не єдині ознаки владної політики реабілітації СРСР і його найчорніших сторінок.

Цьогоріч у москві заборонили акцію пам'яті жертв політичних репресій "Повернення імен" біля Соловецького каменя. Через пандемію!

Натомість по країні вже встановлено 110 пам'ятників Сталіну, абсолютна більшість з них з'явилася за правління путіна. При цьому після окупації Криму темпи зведення монументів кривавому диктатору подвоїлися.