Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну [ Редагувати ]
Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що в Україні буде більше систем ППО, що захищають українців від російських атак.
"Буде більше систем, більше захисту неба", - наголосив він.
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