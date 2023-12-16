Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби оцінюють інцидент як теракт, який призвів до серйозних наслідків.

Місцевий депутат звинувачується у вчиненні правопорушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення, - озвучили подробиці трагедії в СБУ.

Самого чоловіка затримали, і він зараз перебуває у лікарні під медичним наглядом. З ним взаємодіють слідчі правоохоронці, а його палату охороняє поліція від можливого самосуду родичів постраждалих в сільраді села Керецьки. Пізніше буде вирішено питання про застосування запобіжного заходу щодо Сергія Батрина.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, знайшли "передсмертну записку". Зміст її наразі перевіряється.

Попередня стадія досудового розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину, а також вивчаються мотиви підривника.