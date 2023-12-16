У ніч на понеділок поляки відновлять блокаду найбільшого пункту пропуску [ Редагувати ]
Польські перевізники мають намір відновити свій протест поблизу найбільшого пункту пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".
Про це повідомили активісти польському радіо Rmf24.
Відомо, що в п'ятницю окружний суд у Любліні анулював рішення мера гміни Дорогуськ, яке забороняло проведення акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Таким чином, з неділі на понеділок перевізники можуть знову вийти на дорогу з протестом до кордону.
Вони вже підтвердили свій намір провести цю акцію. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через вихідні суддя не матиме часу розглянути можливу скаргу до початку протесту.
Нагадаємо, на Волині розблокували пункт пропуску "Ягодин": яка ситуація на КПП у регіонах
по темі
Наші журналісти поїхали з інспекцією на КПП у Волинській, Львівській та Закарпатській області. Їхній матеріал - дивіться далі
6 грудня виповниться рівно місяць від початку блокування польськими перевізниками українських вантажівок на кордонах
Напередодні польські перевізники хотіли знову заблокувати перехід до Ягодина у Дорогуську
Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила, що починаючи з понеділка, 11 грудня, вони відновлюють блокування руху українських фур
Ввечері 4 грудня словацькі перевізники відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною