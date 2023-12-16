Польські перевізники мають намір відновити свій протест поблизу найбільшого пункту пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомили активісти польському радіо Rmf24.

Відомо, що в п'ятницю окружний суд у Любліні анулював рішення мера гміни Дорогуськ, яке забороняло проведення акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Таким чином, з неділі на понеділок перевізники можуть знову вийти на дорогу з протестом до кордону.

Вони вже підтвердили свій намір провести цю акцію. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через вихідні суддя не матиме часу розглянути можливу скаргу до початку протесту.

Нагадаємо, на Волині розблокували пункт пропуску "Ягодин": яка ситуація на КПП у регіонах