На пункті пропуску "Краківець-Корчова" на польсько-українському кордоні сьогодні, 16 грудня, водій транспортного засобу, який очікував у черзі через страйк польських перевізників, помер.

Цю інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі "Суспільному".

Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, - зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Нагадаємо, польські перевізники мають намір відновити свій протест поблизу найбільшого пункту пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".