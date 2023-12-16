На польсько-українському кордоні помер ще один водій [ Редагувати ]
На пункті пропуску "Краківець-Корчова" на польсько-українському кордоні сьогодні, 16 грудня, водій транспортного засобу, який очікував у черзі через страйк польських перевізників, помер.
Цю інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі "Суспільному".
Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, - зазначив Балін.
Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.
Нагадаємо, польські перевізники мають намір відновити свій протест поблизу найбільшого пункту пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".
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