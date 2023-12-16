Теракт у Закарпатті: один з постраждалих помер у лікарні [ Редагувати ]
Одна з осіб, яка постраждала від вибуху гранати, вчиненого депутатом Керецьківської сільської ради на Закарпатті, померла в лікарні від отриманих поранень.
Інформацію про це надали співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
За одним джерелом "УП", постраждалому ампутували ногу, а також виявили інші серйозні ушкодження органів. Інше джерело "УП" вказує на те, що таким чином підозру депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, перекваліфікують на ч.3 статті 238 про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.
Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, знайшли "передсмертну записку". Зміст її наразі перевіряється.
Попередня стадія досудового розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину, а також вивчаються мотиви підривника.
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