Сьогодні, 16 грудня, у віці 77 років помер австралійський музикант, який був у початковому складі легендарного рок-гурту "AC/DC" - Колін Берджесс.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Причину смерті учасники не вказали, але висловили щирі співчуття.

Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне, - зворушили прощальним підписом учасники AC/DC.

До того ж музиканти оприлюднили архівну чорно-білу світлину барабанщика.

Є чутки, що артиста виключили зі складу музичного колективу через скандальні обставини. З'являлися розмови, що Берджесс декілька разів виступав на сцені у нетверезому стані. Сам музикант заявив, що алкоголь був доданий до його напою без його відома.

Однак, після виходу з гурту, він повертався на сцену разом із "AC/DC", коли новий барабанщик Філ Радд отримав травму зап'ястя у 1975 році.

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