Російські окупанти знову атакували прикордоння Сумської області, в результаті чого поранення отримала одна особа. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазнали обстрілів громади Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Новослобідської, Середино-Будської, Есманської, Шалигинської, Дружбівської, Зноб-Новгородської.

Російські військові використовували міномети, стрілецьку зброю, артилерію, гранатомети. Крім того, загарбники скидали міни та вибухові пристрої за допомогою безпілотників на територію Сумської області.

Під час мінометного обстрілу Юнаківської громади одна цивільна особа отримала поранення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.