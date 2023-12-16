Невідома жінка звинуватила ексчоловіка Памели Андерсон у зґвалтуванні [ Редагувати ]
Жінка, яка вирішила залишити своє ім'я в таємниці, розповіла про те, що колишній чоловік Памели Андерсон, барабанщик Томмі Лі, зґвалтував її. Цю інформацію оприлюднив TMZ.
Жертва подала позов до суду, де розкрила, що інцидент стався у 2003 році, коли вони разом з зіркою здійснили екскурсію на приватному гелікоптері в околицях Сан-Дієго. На борту, крім них, перебував лише пілот. У позові зазначено, що під час цього політу Томмі Лі та інші учасники вживали алкоголь і наркотичні речовини.
Жінка стверджує, що у такому страшному стані Томмі почав намагатися посадити її на коліна, і як тільки вона підкорилася, він почав сексуально домагатися до неї.
Жінка намагалася вирватися з його обіймів. Жертва стверджує, що пізніше співак розстебнув штани і намагався притиснути її голову до своїх геніталій.
Тепер жінка вимагає матеріальної компенсації від Томмі Лі. За її словами, вона тривалий час страждала від тривоги, депресії, ПТСР та інших фізичних і психологічних травм.
Сам артист наразі звинувачення не коментує.
Нагадаємо, відома французька актриса Емманюель Дебевер, яка висловлювала обвинувачення в адресу Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях під час їхньої спільної роботи, покінчила життя самогубством, кинувшись у ріку Сена.
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