Капітан футбольного клубу "Лутон Таун" Том Лок'єр знепритомнів під час матчу 17-го туру чемпіонату Англії проти "Борнмуту". Як повідомив клуб на сайті, він переніс зупинку серця. Гра була припинена, а потім скасована.

Матч проходив у Борнмуті та був перерваний за рахунку 1:1. На 59-й хвилині Том Лок'єр упав на поле. Йому надали першу медичну допомогу, а потім забрали на ношах. Згодом стало відомо, що Лок'єр у свідомості.

У травні під час фінального стикового матчу проти "Ковентрі" Том Лок'єр також знепритомнів. Тоді його госпіталізували та провели операцію. Після цього йому дозволили продовжувати грати.

Том Лок'єр виступає за "Лутон Таун" з 2020 року.

У суботу, 16 грудня, у Манчестері пройшов матч "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелас" у матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:2.