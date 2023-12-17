Футболіст "Лутона" Том Лок'єр знепритомнів під час матчу АПЛ [ Редагувати ]
Капітан футбольного клубу "Лутон Таун" Том Лок'єр знепритомнів під час матчу 17-го туру чемпіонату Англії проти "Борнмуту". Як повідомив клуб на сайті, він переніс зупинку серця. Гра була припинена, а потім скасована.
Матч проходив у Борнмуті та був перерваний за рахунку 1:1. На 59-й хвилині Том Лок'єр упав на поле. Йому надали першу медичну допомогу, а потім забрали на ношах. Згодом стало відомо, що Лок'єр у свідомості.
У травні під час фінального стикового матчу проти "Ковентрі" Том Лок'єр також знепритомнів. Тоді його госпіталізували та провели операцію. Після цього йому дозволили продовжувати грати.
Том Лок'єр виступає за "Лутон Таун" з 2020 року.
У суботу, 16 грудня, у Манчестері пройшов матч "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелас" у матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:2.
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