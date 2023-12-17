У суботу, 16 грудня, в селі Сможе Стрийського району на Львівщині сталася аварія, у результаті якої зіткнулися фура та легковик Ford Focus з військовими номерами.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на правоохоронні органи.

Четверо людей, які перебували в легковику, включаючи військовослужбовців, загинули. Постраждалими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. ДТП сталася приблизно о 14:30 на трасі Київ-Чоп під час обгону, коли зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus.

Водій легковика та троє його пасажирів, включаючи двох військовослужбовців у військовій формі, загинули на місці. Четверо інших постраждалих, віком близько 40 років, отримали травми, які призвели до їхньої смерті перед прибуттям медичної допомоги. Водій фури отримав медичну допомогу та відмовився від госпіталізації.

16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна, - повідомилиу Державній спеціальній службі транспорту.

Нагадаємо, на території села Новопавлівка, що в Ізюмському районі Харківської області, 7 грудня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої стали учасниками три різні транспортні засоби - легковий автомобіль, мікроавтобус і вантажівка. Унаслідок цього нещасного випадку загинули шестеро осіб, ще п'ятеро отримали поранення.