Понад 60 мігрантів потонули внаслідок корабельної аварії біля узбережжя Лівії. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції, пише BBC.

Відомо, що судно вирушило з лівійського міста Зувара з близько 86 людьми на борту, і через високі хвилі човен потонув. 61 мігрант, включаючи дітей, зникли безвісти та вважаються мертвими.

Лівія залишається ключовим пунктом відправлення для мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море та потрапити в Європу.

За даними AFP, більшість пасажирів були громадянами Нігерії, Гамбії та інших африканських країн. Міжнародна організація з міграції надає медичну допомогу тим, хто вижив, і 25 осіб направлені до центру утримання неподалік Тріполі.

Нагадаємо, влада Ірландії заявила про неможливість надалі розміщувати біженців з України та інших країн через брак житла.