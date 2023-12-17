Понад 60 мігрантів потонули біля Лівії: серед загиблих є діти [ Редагувати ]
Понад 60 мігрантів потонули внаслідок корабельної аварії біля узбережжя Лівії. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції, пише BBC.
Відомо, що судно вирушило з лівійського міста Зувара з близько 86 людьми на борту, і через високі хвилі човен потонув. 61 мігрант, включаючи дітей, зникли безвісти та вважаються мертвими.
Лівія залишається ключовим пунктом відправлення для мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море та потрапити в Європу.
За даними AFP, більшість пасажирів були громадянами Нігерії, Гамбії та інших африканських країн. Міжнародна організація з міграції надає медичну допомогу тим, хто вижив, і 25 осіб направлені до центру утримання неподалік Тріполі.
Нагадаємо, влада Ірландії заявила про неможливість надалі розміщувати біженців з України та інших країн через брак житла.
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