У Польщі арештували кандидата в депутати, який "замінував" Сейм [ Редагувати ]
У Варшаві прокуратура взяла під варту кандидата в депутати Сенату від ультраправої "Конфедерації" Яцека Ч. за його заявою про замінування Сейму.
За інформацією видання RMF 24, правоохоронці стверджують, що він опублікував пост у соціальних мережах, де повідомив про свою участь у фальшивому підкладенні вибухівки під будівлею польського Сейму та висловив підтримку депутатові Гжегожу Брауну, який нещодавно використав вогнегасник для загасання ханукальної менори в парламенті.
Яцека затримали, провели обшуки та пред'явили йому обвинувачення у двох справах: неправдивому замінуванні будівлі Сейму та підтримці Брауна.
За найтяжчий з інкримінованих підозрюваному злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років, - зазначили у прокуратурі.
Після допиту Яцека відпустили під особисте зобов’язання. Сам він заявляв, що допис, через який йому оголосили обвинувачення, з’явився через "незаконне вторгнення невідомих у профіль після попереднього порушення безпеки".
Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі розформувало комісію, яка займалася розслідуванням аварії літака з польським президентом Лехом Качинським під Смоленськом у 2010 році.
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