У Варшаві прокуратура взяла під варту кандидата в депутати Сенату від ультраправої "Конфедерації" Яцека Ч. за його заявою про замінування Сейму.

За інформацією видання RMF 24, правоохоронці стверджують, що він опублікував пост у соціальних мережах, де повідомив про свою участь у фальшивому підкладенні вибухівки під будівлею польського Сейму та висловив підтримку депутатові Гжегожу Брауну, який нещодавно використав вогнегасник для загасання ханукальної менори в парламенті.

Яцека затримали, провели обшуки та пред'явили йому обвинувачення у двох справах: неправдивому замінуванні будівлі Сейму та підтримці Брауна.

За найтяжчий з інкримінованих підозрюваному злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років, - зазначили у прокуратурі.

Після допиту Яцека відпустили під особисте зобов’язання. Сам він заявляв, що допис, через який йому оголосили обвинувачення, з’явився через "незаконне вторгнення невідомих у профіль після попереднього порушення безпеки".

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі розформувало комісію, яка займалася розслідуванням аварії літака з польським президентом Лехом Качинським під Смоленськом у 2010 році.