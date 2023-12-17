Уряд України розглядає можливість узгодження постанови, що передбачає продовження виплат для певної частини переселенців протягом 2024 року.

Про це повідомляється в заяві Кабінету міністрів.

Головна нарада відбулася під головуванням міністра Ірини Верещук і обговорювала проект постанови, що стосується продовження виплат для вразливих категорій переселенців. У відомстві зазначили, що це питання є актуальним, оскільки згідно з розглянутою постановою уряду виплати для деякої групи переселенців мають бути припинені з 1 лютого 2024 року.

Уряд розглядає можливість автоматичного продовження виплат ще на 6 місяців для таких категорій:

осіб, які втратили працездатність або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії;

осіб з інвалідністю або осіб, які доглядають дитину з інвалідністю;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ми повинні підтримувати внутрішніх переселенців. Але до питання продовження виплат ВПО треба підійти виважено. Щоб сфокусувати державну допомогу саме на тих, хто її більше потребує, - зазначила Верещук.

Нагадаємо, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.