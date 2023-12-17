На території Одеського району виявлено тіло чоловіка, яке пов'язано із падінням безпілотника "Шахед". Дрон упав, потрапивши на приватний будинок та спричинивши вибух.

Цю інформацію надали Сили оборони півдня України.

Безпілотники окупанти випускали з Криму.

Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка, - йдеться у повідомленні.

Дрон впав на трьохповерховий будинок, спричинивши загоряння на двох перших поверхах, як повідомили у ДСНС. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки понад чотири години.

Нагадаємо, російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня за допомогою безпілотників "Шахед", а також ракет "Іскандер-К" та Х-59. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували понад 20 ворожих об'єктів.