ЗСУ знищили ще 1250 окупантів та майже 20 танків [ Редагувати ]
Протягом останньої доби, 16 грудня, українські військові здійснили ліквідацію ще 1250 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росії кількість втраченого особового складу становить приблизно 346 070 осіб.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 5739 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 10692 (+25) од.;
- артилерійських систем - 8137 (+37) од.;
- РСЗВ - 923 (+3) од.;
- засоби ППО - 609 (+4) од.;
- літаків - 324 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40) од.;
- крилаті ракети - 1610 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од.;
- спеціальна техніка - 1194 (+4) од.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня Міністерство оборони росії повідомило про атаку 33 безпілотників, внаслідок якої було чутно вибухи у трьох областях
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