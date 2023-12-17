У Telegram масово створюють фейкові канали бригад і батальйонів Сил оборони [ Редагувати ]
У популярному серед українців месенджерів Telegram відзначається збільшення активності у створенні фейкових каналів, які намагаються імітувати представників українських бригад та батальйонів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
У мережі активізувалося створення фейкових TG-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування, - йдеться у повідомленні.
Вказується, що такі канали в Telegram, насправді, формуються російськими силами з метою поширення фейкової інформації та ворожо налаштованих наративів.
Головна мета таких "вкидів" - дискредитувати як командування українських бригад і батальйонів, так і власних військових. Також ці канали можуть бути ініційовані російською розвідкою для отримання інформації через використання методу зворотного зв'язку.
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