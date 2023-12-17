Українські розвідники планують проведення таємних операцій на території росії. Агентів тренують у навчальному центрі, розташованому на південному сході України - у важкодоступному секретному об'єкті. Заходи безпеки на цьому об'єкті є надзвичайно високими.

Журналіст видання Time відвідав базу та спілкувався з офіцером Головного управління розвідки Міністерства оборони України Миколою (ім'я несправжнє), який керує агентами. Перед візитом журналіст вимкнув свій телефон та помістив його в блокуючий сигнали пакет.

Описуючи атмосферу на базі, журналіст зауважив, що вона вражаюча з перших моментів. Він побачив десять чоловіків та одну жінку, які "виглядали надзвичайно молодими і мініатюрними", проводячи тренування зі зброєю.

На території бази розташований закритий стрілецький тир з мішенями у формі диктатора володимира путіна, начальника Генерального штабу росії Валерія Герасимова, міністра оборони Сергія Шойгу та кількох російських пропагандистів.

Я побудував це місце сам, за власні гроші. Це поза паперами. Уряд занадто повільний і бюрократичний. Нам потрібно швидко навчити людей і підготувати їх. Не існує державних спеціалізованих тренувальних таборів для операцій, необхідних для ведення цієї війни, - сказав Микола.

Офіцер пояснив, що він не має влади над видачею доручень та не отримав санкції від керівника військової розвідки, Кирила Буданова. За його словами, здійснення процедури погодження може призвести до втрати можливості проведення операцій. Перевірити достовірність цих заяв неможливо. Деталі конкретних операцій, які виконують агенти, Микола відмовився розкривати. Він також зауважив, що серед членів його команди є російські громадяни.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня Міністерство оборони росії повідомило про атаку 33 безпілотників, внаслідок якої було чутно вибухи у трьох областях.