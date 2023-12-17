В Ірані стратили чоловіка, якого обвинувачували у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад.

За даними іранської агенції IRNA, виконання страти відбулося 16 грудня.

Його звинуватили в зборі конфіденційної інформації, а також у "замаху на державний порядок та пропаганді відомостей антиреволюційних груп і організацій". Особу звинуваченого не розголошено. Суд відхилив апеляцію, і його стратили у в’язниці Захедан на південному сході Ірану.

Нагадаємо, ЦАХАЛ розповів подробиці трагічного інциденту в Секторі Газа, унаслідок якого троє ізраїльських заручників, які зуміли вирватися з полону ХАМАСу, були застрелені військовослужбовцями.