В Ірані стратили агента ізраїльської розвідки [ Редагувати ]
В Ірані стратили чоловіка, якого обвинувачували у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад.
За даними іранської агенції IRNA, виконання страти відбулося 16 грудня.
Його звинуватили в зборі конфіденційної інформації, а також у "замаху на державний порядок та пропаганді відомостей антиреволюційних груп і організацій". Особу звинуваченого не розголошено. Суд відхилив апеляцію, і його стратили у в’язниці Захедан на південному сході Ірану.
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