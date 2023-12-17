В місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Під час бомбардувань дипломат сховався в будинку одного зі своїх колег з Генерального консульства Франції, разом з двома іншими колегами й багатьма членами їхніх сімей.

Внаслідок обстрілу, у середу, 13 грудня, дипломат отримав серйозні поранення. Тоді ж загинули десятки людей.

"Наш колега працював на Францію з 2002 року. Частина його сім'ї змогла виїхати з Гази до Франції в рамках плану евакуації, розробленого Міністерством Європи та закордонних справ, який включав французьких громадян, присутніх в Газі, співробітників Французького інституту та їхніх утриманців", - додає пресслужба.