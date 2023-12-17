В Секторі Газа загинув французький дипломат [ Редагувати ]
В місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.
Під час бомбардувань дипломат сховався в будинку одного зі своїх колег з Генерального консульства Франції, разом з двома іншими колегами й багатьма членами їхніх сімей.
Внаслідок обстрілу, у середу, 13 грудня, дипломат отримав серйозні поранення. Тоді ж загинули десятки людей.
"Наш колега працював на Францію з 2002 року. Частина його сім'ї змогла виїхати з Гази до Франції в рамках плану евакуації, розробленого Міністерством Європи та закордонних справ, який включав французьких громадян, присутніх в Газі, співробітників Французького інституту та їхніх утриманців", - додає пресслужба.
по темі
В місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат
ЦАХАЛ розповів подробиці вчорашнього трагічного інциденту в Секторі Газа, унаслідок якого троє ізраїльських заручників, які зуміли вирватися з полону ХАМАСу, були застрелені військовослужбовцями
Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу
Ізраїльські військові ліквідували нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае. Попередній командир батальйону ХАМАС також був убитий ЦАХАЛом раніше під час війни
Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що Ізраїль має чітко визначити свої цілі стосовно ХАМАСу, щоб уникнути "безкінечної війни"