Мережа телеграм-каналів "Труха" є однією з найбільших в Україні. На головному каналі холдингу - 2,7 млн підписників, а разом із регіональними пабліками охоплення складає 6 млн. Фактично за масштабами впливу цей холдинг можна порівнювати із потужним телеканалом чи великим digital-медіа.

Власник "Трухи" Максим Лавриненко дав велике інтерв'ю Анатолічу, в якому розповів, як вдалось створити такий потужний Telegram-канал, хто насправді інвестує "Труху" та куди йдуть зароблені кошти.

Як зазначив Лавриненко, Telegram-канал не має наразі інвесторів та не продається.

"Труху" хотіли купити за 5 млн доларів. Ми не зустрічались, це було або по телефону, або по листуванню. Це дуже відомий олігарх. Умови були такі: 5 млн і зберігається команда. Ми сказали "ні" і після цього від цієї людини почався хейт у наш бік".

Також власник "Трухи" зазначив, що так як канал читають всі, кожна публікація - велика відповідальність.

"Нас читає президент, усі редактори ЗМІ. Нас читає багато людей і це дуже висока відповідальність. Коли мені навіть хочеться щось написати, я завжди відкладаю телефон і думаю, адже потім може з'явитись багато наслідків", - зауважив він.

Крім того, Максим Литвиненко розповів, куди йдуть зароблені кошти.