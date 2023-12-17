Олігархи не можуть купити "Труху" - тому її пресують - Лавриненко [ Редагувати ]
Мережа телеграм-каналів "Труха" є однією з найбільших в Україні. На головному каналі холдингу - 2,7 млн підписників, а разом із регіональними пабліками охоплення складає 6 млн. Фактично за масштабами впливу цей холдинг можна порівнювати із потужним телеканалом чи великим digital-медіа.
Власник "Трухи" Максим Лавриненко дав велике інтерв'ю Анатолічу, в якому розповів, як вдалось створити такий потужний Telegram-канал, хто насправді інвестує "Труху" та куди йдуть зароблені кошти.
Як зазначив Лавриненко, Telegram-канал не має наразі інвесторів та не продається.
"Труху" хотіли купити за 5 млн доларів. Ми не зустрічались, це було або по телефону, або по листуванню. Це дуже відомий олігарх. Умови були такі: 5 млн і зберігається команда. Ми сказали "ні" і після цього від цієї людини почався хейт у наш бік".
Також власник "Трухи" зазначив, що так як канал читають всі, кожна публікація - велика відповідальність.
"Нас читає президент, усі редактори ЗМІ. Нас читає багато людей і це дуже висока відповідальність. Коли мені навіть хочеться щось написати, я завжди відкладаю телефон і думаю, адже потім може з'явитись багато наслідків", - зауважив він.
Крім того, Максим Литвиненко розповів, куди йдуть зароблені кошти.
"Я зараз собі встановив зарплату, це кілька тисяч доларів. Це те, що вистачає на школу, садочок, бензин, ремонт авто... У нас є благодійний фонд, ми туди свої гроші вкладаємо, ми постійно реінвестуємо, скупляємо пабліки. Є запас, але він для маркетингу. Коли почнуться нові події, ми будемо стартувати. На 2024 рік ми плануємо 10 країн. Все іде на розвиток, допомогу ЗСУ", - резюмував він.
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