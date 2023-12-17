Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив лідерство своєї країни на саміті лідерів Європейського союзу, домовившись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Шольц заслужив поваги українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", - сказав він.

Кулеба додав, що минулого травня, коли він у Берліні проводив консультації щодо надання Україні статусу кандидата на члени в ЄС, його заклики не були почуті. За його словами, експерти переконували, що Німеччина не хоче бути лідером.

Глава МЗС наголосив, що радий змінам у позиції Німеччини щодо України, та подякував керівництву країни.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині від військової допомоги до фінансової підтримки, але політична ясність щодо членства України в ЄС, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливі. Або розфарбуйте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розмалює її кров’ю та принесе більше страждань, нестабільності та руйнування", - додав Кулеба.