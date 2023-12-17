Російські окупанти продовжують тиснути на українських персонал Запорізької АЕС. Загарбники змушують робітників робити доноси на колег.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Розвідка зазначає, що окупанти тиснуть, щоб співробітники окупованої ЗАЕС отримали російські паспорти та підписали контракти з "Росатомом".

"Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, окупанти для психологічного тиску вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

Крім того, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру серед персоналу. Зокрема, вони створили Telegram-боти для анонімних доносів.

При цьому серед росіян, яких відрядили на Запорізьку АЕС, зростає невдоволення. Бо замість двох місяців "відрядження" Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в РФ важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Нагадаємо, Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, у ніч на 2 грудня тимчасово відключилася від зовнішнього джерела живлення. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), станція працювала на дизельних генераторах. Причина інциденту не уточнюється.