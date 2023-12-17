У Словаччині автобус з України потрапив у ДТП: є постраждалі [ Редагувати ]
Автобус з України потрапив у ДТП на території Словаччини. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема, діти.
Про це повідомляють словацькі видання Aktuality та SME.
Аварія сталася поблизу села Даргов Требішівського району. Відомо, що автобус з українською реєстрацією, який прямував до кордону, з'їхав у кювет та перекинувся.
За даними словацьких служб, в автобусі були 53 пасажири та 2 водії. Скільки з них громадяни України - невідомо.
Оперативний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини повідомив, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти. Але медики наголошують, що цифра може бути не остаточною. Поранених транспортують до лікарень.
Поліція попереджає, що дорога між гірським перевалом Даргов і Сечовці наразі непроїзна. Там усувають наслідки аварії.
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