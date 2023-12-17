У Херсоні під час обстрілу загинув пенсіонер [ Редагувати ]
Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок дій терористів загинув пенсіонер.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко у Telegram.
"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
Тіло загиблого виявили зранку у неділю, 17 грудня. Особу жертви вже встановили. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік.
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