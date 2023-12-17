У неділю, 17 грудня, за участі міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.

Зазначимо, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" меморандумів з американською компанією Westinghouse Electric Company в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС (енергоблоки 5,6).