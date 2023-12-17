Україна підписала угоду для впровадження ядерної установки АР1000 [ Редагувати ]
У неділю, 17 грудня, за участі міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.
Зазначимо, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" меморандумів з американською компанією Westinghouse Electric Company в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС (енергоблоки 5,6).
по темі
Російські окупанти продовжують тиснути на українських персонал Запорізької АЕС. Загарбники змушують робітників робити доноси на колег
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив лідерство своєї країни на саміті лідерів Європейського союзу, домовившись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Шольц заслужив поваги українців
Мережа телеграм-каналів "Труха" є однією з найбільших в Україні. На головному каналі холдингу - 2,7 млн підписників, а разом із регіональними пабліками охоплення складає 6 млн
Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами
Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Засідання проходило близько трьох годин